Basciano in Rai commenta le presunte minacce rivolte a Sophie riportate dai media

Alessandro Basciano è al centro di un caso di stalking nei confronti di Sophie Codegoni, e alcune frasi aggressive pronunciate da lui sono state diffuse dalla stampa. Tra queste ci sono affermazioni pesanti come: “Mi faccio il carcere, devi morire” e “Se non torni con me ti ammazzo come un cane”. L’avvocato di Basciano ha commentato queste frasi, cercando di minimizzarne la gravità. Durante un’intervista a Rai1, Basciano ha spiegato che le dichiarazioni sono state interpretate come minacce, mentre lui le considera insulti derivanti da una discussione accesa. Ha ribadito che le presunte minacce non figurano nei messaggi o nelle registrazioni vocali.

Secondo Basciano e al gip che ha richiesto la sua scarcerazione, Sophie non viveva con la paura costante di lui, un elemento fondamentale per giustificare la detenzione. Basciano si è chiesto come mai Sophie lo avesse contattato per accompagnarla a fare la spesa, se avesse davvero avuto timore per la sua sicurezza. Ha ammesso che durante i litigi ci sono stati comportamenti scorretti da parte sua, ma ha negato di aver mai fatto vere e proprie minacce.

Basciano ha espresso il suo stato d’animo, affermando di non stare bene e di cercare di affrontare la situazione con il supporto della giustizia. Ha concluso invitando a denunciare solo quando si è realmente in pericolo, affermando di non essere una vittima e sottolineando che nemmeno Sophie lo è.

Alessandro Basciano è stato arrestato e in seguito scarcerato, ma rimane sotto indagine per atti persecutori e le indagini sono ancora in corso per chiarire la situazione. La vicenda ha suscitato ampio dibattito e attenzione mediatica, e la questione delle molestie e delle minacce in contesti relazionali continua a essere un tema di rilevante importanza sociale.