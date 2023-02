Basciano e Mare Fuori, lite alla Fashion Week? Parla l’ufficio stampa

Alessandro Basciano e il cast di Mare Fuori avrebbero litigato alla sfilata di Dsquared2 alla Milano Fashion Week? La notizia si è estesa a macchia d’olio grazie a Investigatore Social, alias Alessandro Rosica, che su Instagram ha scritto:

“Scoop esclusivo Alessandro Rosica. Non siamo sul set di Mare Fuori 4, ma dietro le quinte della sfilata di un noto brand tenutasi a Milano. Motivo della lite “provocazioni per futili motivi” dove c’erano Rosa Ricci, Pino, Totò, qualche amico loro, organizzatori e Alessandro Basciano. Allibiti tutti i presenti e l’agenzia che rappresenta sia Pino che Basciano. Che i ragazzi di Mare Fuori si siano ormai montati la testa è evidente a tutti, voi cosa ne pensate?”.

La notizia non è mai stata commentata dai diretti interessati, ma Alessandro Basciano pochi minuti fa – ironizzando – ha pubblicato su Instagram un selfie con la musica della sigla di Mare Fuori e la scritta “Ale 24 ore prima dell’arresto”.

La notizia della presunta lite è stata però smentita dall’ufficio stampa dei ragazzi di Mare Fuori che ha sottolineato come Ar Tem (che interpreta Pino), Antonio Orefice (che interpreta Totò) e Maria Esposito (che interpreta Rosa) hanno un ottimo rapporto con Alessandro Basciano e che fra loro non c’è stata nessuna lite. Sia il cast della serie Rai sia il deejay erano stati invitati da Dsquared2 e hanno tutti partecipato all’evento in tranquillità.