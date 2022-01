Alfonso Signorni nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha chiesto ai suoi vipponi di decretare i preferiti della Casa in maniera palese e se Sophie Codegoni ha fatto il nome della sua dolce metà, Alessandro Basciano, quest’ultimo ha votato per Gianmaria Antinolfi che ha ricambiato il favore. “La nostra amicizia è la riprova del fatto che la vita ci sorprende sempre“, ha commentato il napoletano.

“Alfonso me la pagheranno, stasera li facciamo dormire in giardino così si abbracciano anche“, ha risposto ironicamente Sophie Codegoni che – dopo la puntata – ha sbottato. Parlando in cucina con Nathaly Caldonazzo, la gieffina ha dichiarato:

Anche in giardino, con Giucas Casella, ha aggiunto:

“Basciano ha votato Gianmaria, pensa te. Alessandro si sarà messo d’accordo con Gianmaria, ma anche meno. A me essere la preferita della casa non me ne frega niente, ma di lui sì: devo essere io la sua preferita, non deve esserlo Gianmaria. Adesso però lo dico: inizio a dimostrare meno. Lui parla, parla, parla.. Mi dice ‘se tu vai via da qui io vengo via con te‘, ma a fatti? Ora inizio anche io a non dimostrargli niente come fa lui, voglio vedere”.