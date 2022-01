Alessandro Basciano ed Alex Belli hanno avuto l’opportunità di incontrarsi durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ma quello che doveva essere un confronto si è trasformato in uno scontro vero e proprio. I due, infatti, sono quasi arrivati alle mani.

Quando Alex si è presentato al confronto ha subito iniziato col piede di guerra. “Prima cosa stai zitto, tu non puoi parlare di mia moglie in questo modo!“. Frase che ha indispettito Alessandro che a sua volta ha replicato: “Tieni giù le mani e stai lì, io non sono un co***ne, non parlare mai più di me e fatti gli affari tuoi“. A questo punto l’attore lo ha chiamato American Smile provocandolo: “Chiamami col mio nome, ridicolo! Ma pensi che l’Italia non abbia visto chi sei? Ridicolo, stai zitto, sei un ridicolo“.

Basciano e Belli si scontrano, Alex lo prende in giro: “Ascoltami con quelle orecchiette nuove”

Alex Belli ha poi continuato:

“Ascoltami con quelle orecchiette, american smile, torna al tuo posto. Buffone lo vai a dire a qualcun altro. Hai capito? Sei una specie di tentatore e sinceramente mi dispiace che Sophie ti stia dietro. Sciacquati la bocca prima di parlare delle donne, sei incastrato nel personaggio del tentatore che ti esce malissimo. Qua non fai fesso nessuno. Mi stupisce Sophie, ma anche Gianmaria che fa comunella con te. Il giochino delle tre carte Soleil-Sophie-Jessica ti è uscito male”.

Immediata la risposta di Alessandro Basciano.

“A me dispiace che lui stia ancora qui a parlare di me, sei un buffone! Ma ti rendi conto che hai 100 anni e vai ancora a giro col taglio sul sopracciglio. Ma sei matto. Hai rotto le palle, sei tu che mi hai attaccato! Smettila di parlare di me e delle dinamiche che io creo. Non è un problema che ti riguarda, nessuno ti conosce. Non sei neanche un’unghia mia, non hai il minimo della mia esperienza di vita. Sei nulla. Sei nulla”.

Quando Signorini ha chiesto ai due chi “avesse vinto”, Basciano ha risposto: “10 a 0 per me“.

L’ho già detto ma lo ripeto: Alessandro miglior new entry del GF Vip 6.