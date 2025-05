Basciano: annuncio sconvolgente dopo l’intervista a Codegoni

Alessandro Basciano ha risposto su Instagram alle recenti dichiarazioni di Sophie Codegoni in un’intervista a Le Iene. La polemica tra i due continua a infiammarsi, con scambi accesi sui social che evidenziano il conflitto irrisolto. Basciano, già accusato di stalking, ha ritenuto necessario chiarire la sua posizione, definendo le notizie diffuse come "strumentalizzate" per trarne vantaggio personale, senza considerare le conseguenze per le persone coinvolte.

“In un momento così delicato,” ha affermato, “è fondamentale prendere le distanze da queste insensatezze.” Basciano ha anticipato di voler raccontare la sua versione della vicenda nelle sedi opportune, sottolineando il supporto dei giudici competenti, che gli hanno riconosciuto i diritti di padre nonostante le manipolazioni mediali.

Inoltre, ha annunciato di essersi tutelato legalmente dalle diffamazioni e di non voler più commentare la situazione, eccetto per difendersi contro chi lo ha danneggiato. Il deejay ha concluso con una nota amara, affermando di non augurare a nessuno di vivere ciò che ha subito, e ha avvertito che le tensioni legali non sono destinate a risolversi rapidamente.

La controversia tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si conferma dunque lungi dall’essere risolta, con entrambi ancora protagonisti di un dramma personale che continua a tenere banco nel panorama mediatico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it