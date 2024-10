Basciano: Amore per Celine

Ospite a “Verissimo”, Sophie Codegoni, influencer ed ex gieffina, ha raccontato alla conduttrice Silvia Toffanin della sua recente serenità dopo la difficile separazione dal padre della sua bambina, Celine, Alessandro Basciano. Durante l’intervista, Sophie ha condiviso come, nonostante le sfide affrontate, sia finalmente riuscita a ritrovare la calma, soprattutto grazie alla gioia di essere madre.

La Codegoni ha sottolineato che le tensioni del passato, caratterizzate da accuse reciproche e confronti pubblici, sono ora superate. “Abbiamo ripreso la maturità che ci è mancata in passato e messo al centro l’interesse della nostra bimba”, ha dichiarato. Riguardo al rapporto attuale con Basciano, Sophie ha spiegato che si sentono e si vedono regolarmente, persino per cene insieme, evidenziando un rispetto reciproco che ora caratterizza i loro incontri. “Non siamo una coppia, ma ci vogliamo bene”, ha aggiunto, enfatizzando l’importanza di restare uniti per il bene della loro figlia e definendo l’amore per Celine come la forma più pura di affetto.

A proposito delle voci su un possibile riavvicinamento con l’ex, Sophie ha confermato che ci sono stati momenti di nostalgia, ma ha ribadito che la priorità rimane la serenità di Celine piuttosto che un ritorno alla vita di coppia.

In un passaggio toccante, Sophie ha raccontato di un recente spavento vissuto mentre si trovava a Parigi per lavoro. La sua bambina era finita in ospedale e, pur ringraziando la madre per averla supportata, ha espresso la paura che ha provato essendo lontana. Fortunatamente, ora Celine sta bene, e la famiglia ha appreso come gestire meglio eventuali situazioni di emergenza.

Con una visione positiva, Sophie ha detto di non aver mai pensato di diventare mamma così giovane, ma che rifarebbe tutto da capo. Sebbene a volte desideri godere di momenti da ventenne con le amiche, si rende conto di sentire la mancanza della figlia, sottolineando l’immenso amore e la gioia che Celine porta nella sua vita. “È una gioia immensa”, ha concluso con affetto, descrivendo la sua bambina come bella d’animo e sempre sorridente.