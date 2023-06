Basciagoni, Sophie su Alessandro: “Lui è una testa di cavolo, mille litigi”

I Basciagoni sono vittima di un misterioso bug che Mark Zuckerberg fa ai loro profili Instagram. Di tanto in tanto lui smette di seguire lei e lei smette di seguire lui. Ma non lo fanno di proposito perché litigano, ma è un errore del sistema. Parola dei loro fan.

“Sophie, mi rendo conto, è giovane” – ha esordito Alessandro Basciano fra le pagine del settimanale Chi – “Cerco di esserci, anche di notte, se si sveglia per la bimba, mi sveglio anche io, non mi giro dall’altra parte. Oddio, ammetto, un paio di volte mi è successo. Il Grande Fratello Vip devo dire che ha anche tirato fuori il peggio di me, allora nella Casa c’era una persona che mi piaceva tanto, eravamo chiusi lì dentro ma sotto gli occhi di tutti, ci scontravamo spesso e volentieri”.

Immediata la risposta di Sophie Codegoni, che ha ricordato come il suo Alessandro Basciano sia “sempre una testa di cavolo, tale è e tale rimane, intendiamoci“. Insomma, le litigate a cui ci hanno abituati nel reality continuano anche ora.

“Noi non siamo la famiglia del Mulino Bianco e io, francamente, preferisco non esserlo. Anche a casa nostra ci sono 2 mila e 500 litigi, momenti in cui non ci capiamo, momenti in cui ci capiamo tantissimo, ma credo sia la norma, quando una coppia è vera, c’è un sentimento, è giusto anche scontrarsi. […] Sono cambiata tantissimo, dopo il GF mi sono proprio calmata, prima non mi fidavo di nessuno, ero molto fredda, molto schiva, ora sono molto più rilassata, più aperta”.