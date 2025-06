Barzageddon: Davide Barzan e le polemiche de Le Iene

Le Iene hanno messo sotto i riflettori Davide Barzan, un controverso consulente criminalista, nell’inchiesta intitolata “Barzageddon”. La sua notorietà è aumentata a seguito dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Barzan, originario della Calabria, ha assistito la famiglia della vittima, in particolare la nuora Manuela Bianchi.

Secondo il suo sito web, Barzan ha una carriera che include casi di giustizia penale di rilevanza, come la scomparsa di Greta Spreafico e altri noti crimini. Il consulente è frequentemente ospite di programmi televisivi di cronaca nera. Si presenta come esperto del settore, rivendicando una laurea in giurisprudenza, ma non ha l’abilitazione per esercitare la professione di avvocato.

Recentemente, l’Ordine degli avvocati di Rimini ha presentato un esposto contro di lui, accusandolo di truffa. Barzan ha risposto alle accuse definendole strumentali e affermando che servono a minare l’inchiesta sull’omicidio di Paganelli.

Un caso di particolare attenzione è quello di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, che ha denunciato Barzan per “esercizio abusivo della professione forense”. Secondo Bartolucci, Barzan avrebbe cercato di spacciarsi per avvocato, suggerendo di memorizzarlo come “avvocato Barzan” nei contatti telefonici.

Barzan ha replicato affermando di non essersi mai presentato come avvocato e di essere consulente di parte nel caso di Paganelli. Nel frattempo, ha anche avviato un’attività online in cui vende articoli personalizzati, dalla moda a oggetti vari, sfruttando la sua immagine per promuovere il business.

Fonte: www.virgilio.it