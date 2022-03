Barù manifesta, senza troppi veli, una certa antipatia per la coppia Delia Duran e Alex Belli. Il gieffino non si fa problemi a dire ciò che pensa durante uno scontro con Delia. I due Vipponi si confrontano sulle nomination e questa è la goccia che fa traboccare il vaso.

La modella venezuelana confessa al suo coinquilino di averlo nominato. Ma l’uomo risponde a tono: “A te e Alex non voglio più vedervi”. A partire da questo faccia a faccia si crea un’ulteriore confronto. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Ricordiamo che Barù attualmente è in nomination insieme a Manila Nazzaro. Il tutto grazie a Delia, che ha fatto il suo nome.

“Io sono onesta, io ti ho nominato Barù. La mia motivazione è stata vera, ho detto che non ho legato con te come ho legato con gli altri” dichiara la modella. Ma il Vippone è ormai arrabbiato e chiarisce: “Non ti sentire in colpa. Ti reputo una persona buona ma io a te e Alex non vi voglio rivedere”.

fonte studio GF Vip

Delia Duran, però, vorrebbe trovare un punto di incontro e cerca di convincere Barù a ripensarci: “Al di là del rapporto tra me e Alex, devi vedere quello che è successo qui dentro la Casa”.

Ma Barù rimane fermo sul suo pensiero e dichiara: “Io penso che tu sia una persona buona ma ciò non esclude tutti gli altri pareri che ho su di te. Hai legato meno con me, ma molto di più con Jessica o con Lulù, dopo averle insultate solo qualche settimana fa”.

La tensione è alle stelle e l’uomo esagera con le parole. È lo stesso diretto interessato a confessarlo, durante uno sfogo con Davide e Manila. “Dopo che qualcuno mi ha fatto girare i co***oni, per una cosa stupidissima che fa uscire fuori la parte peggiore di me”.

Poi spiega: “Provo a tenerla a bada ma ogni tanto esce, quando qualcuno fa questi commenti. Mi esce della roba che mi vergogno di me stesso, questa volta non l’ho trattenuto del tutto”.