Barù e Jessica Selassié sono sempre più vicini. Le loro avventure appassionano il pubblico, che ancora non ha ben chiaro quali siano le loro intenzioni.

Nel corso della puntata, Alfonso Signorini, ha indagato molto sui Vipponi, incuriosito anche dalla notte che i due hanno trascorso, in solitudine, sotto la capanna magistralmente costruita. Jessica rivela che tra di loro non è scattato il bacio, soprattutto perché Barù non vuole esporsi per via delle telecamere.

Il gieffino vuole preservare il suo lato sentimentale nella tranquillità della sua privacy. Per questo, i due, si danno appuntamento fuori dal reality, una volta terminato. Ma Barù, non nasconde di esserci rimasto molto male, per via di un’affermazione fatta dalla Selassié.

Fonte studio GF Vip

La principessa infatti aveva sospettato, parlando con Sophie Codegoni, che l’uomo stesse agendo solo di strategia. Il suo avvicinamento, per tanto, sarebbe stato dettato dalla voglia di arrivare in finale e non da un effettivo interesse.

Al suo risveglio Barù non è riuscito a trattenere la delusione. I due si sono incontrati in cucina e dopo un breve dialogo sul più e meno, si arriva al dunque. Il gieffino dice chiaramente alla principessa di essere deluso per via dei suoi pensieri e va subito al sodo: “Sei insopportabile, dopo che mi insulti poi, che coraggio”.

Poi prosegue: “Io faccio strategia, ma per cosa? Non sono arrabbiato ma me la sono presa, mi sembra un insulto ai valori di una persona, all’anima di una persona. Poi se non me ne fregasse nulla, non ci penserei. La trovo una brutta offesa”.

Nel discorso si intromette, a gamba tesa, la sorella Lulù, che va subito sulla difensiva nei confronti della sorella. Secondo la ragazza Jessica ha detto quelle parole dettato ad un’atteggiamento freddo e distaccato che Barù mostra nei confronti suoi confronti.