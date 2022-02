Barù oggi è finito al centro delle polemiche a causa di una sua conversazione privata fatta nel Confessionale del Grande Fratello Vip con una certa “Piera” ed una che si è identificata come “Grande Sorella”. Il video è stato trasmesso per errore ed ovviamente sta facendo il giro del web.

Nel video incriminato si vede il famoso enologo toscano parlare con le due donne (presumibilmente due autrici) di argomenti superflui come peli e depilazione.

“C’è una generazione contro il pelo” – dice la donna – “Su una donna condivido: il pelo è orribile soprattutto sotto le ascelle, ma sull’uomo no. Questi di oggi invece.. […] Anche i miei figli si depilano, madonna una roba tremenda!”. / “Eh ma quella è Napoli!”, risponde ironicamente Barù scatenando l’ilarità delle due che replicano: “La cultura dei terroni del sud! Sopracciglia? No, per l’amor di Dio, non arrivano a tanto”.