Barù per me è gay perché odia le donne: questa frase – pronunciata da Nathaly Caldonazzo durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip – ha fatto molto parlare sia dentro che fuori la Casa. Il noto enologo, a domanda diretta di Alfonso Signorini se fosse vero il pensiero della Caldonazzo, ha risposto tranquillamente di no e di essere molto tranquillo in merito al suo orientamento.

Barù attratto anche dagli uomini? “Mai dire mai, i gay mi trascinavano nelle dark room” https://t.co/C9B30VnvYZ #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 13, 2022

“Ripeto che vengo da un ambiente super inclusivo. I miei amici, parenti addirittura mia nonna, tutti davvero molto gay friendly. Il mio padrino è gay tra le tante cose. Quindi non è che sono stato represso. Anzi ero circondato da persone aperte e che non avrebbero avuto nessun problema se fossi stato con un uomo”.

Alfonso Signorini ha descritto Barù come uno “sciupafemmine”, ma lui in merito alla sua vita privata è sempre stato super riservato. L’unica ex fidanzata che conosciamo è Victoria Cabello, quest’anno nel cast della nuova edizione di Pechino Express. Intervistata da D de La Repubblica, la Cabello – parlando dei suoi ex amori – ha citato il gieffino sottolineandone la sua eterosessualità.

“Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del “ciao come sto” direbbe “brava” e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: “Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente”».

Non esistono molte foto di Barù e Victoria Cabello insieme, se non una – risalente al 2013 – pubblicata dal settimanale Diva & Donna. I due sono stati insieme poco più di un anno e non sono trapelati i motivi della rottura.