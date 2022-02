L’amicizia speciale tra Barù e Jessica Selassié è nata un po’ per gioco, ma adesso i due gieffini hanno instaurato una connessione davvero particolare. In diverse occasioni il nipote di Costantino Della Gherardesca ha detto di non volere storie d’amore nella casa del GF Vip, ma nei fatti si è comportato spesso quasi come fosse il fidanzato della principessa.

Ieri sera per la festa di Carnevale Jessica e Barù hanno passato tanto tempo insieme e sembravano molto complici, ma poi il vippone ha fatto una confessione a Soleil Sorge che è stata come una doccia fredda per chi sperava che prima della fine del GF Vip 6 tra il toscano e la Selassié potesse nascere qualcosa.

Il gieffino ha rivelato all’amica, che se ci fosse stato qualcosa di forte con Jessica l’avrebbe già baciata: “Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute. Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. […] Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito. – ha concluso Barù – Che scatole, devo anche parlare del perché non voglio questa roba dai“.

Barù confessa a Lulù Selassié: “Con Jessica nemmeno fuori dal GF Vip“.

Durante la notte Barù ha parlato anche con Lulù Selassié, alla quale ha detto che con sua sorella difficilmente nascerà qualcosa anche fuori dal programma: “Sono onesto, lei è bellissima e ha un bel carattere, non ha nessun problema. Però non posso dire che fuori ci sarà qualcosa. Proprio perché la stimo molto io non la voglio prendere in giro lo capisci? Io capisco quello che dici Lulù, ma no, nemmeno fuori. Voi non fate un favore a Jessica spingendo questa cosa fidati“.

Ho paura per Jessica che la sua favola non avrà il lieto fine come quella di Lulù e Manuel Bortuzzo.

Miriana ” vado a dirle che qui non succederà mai niente e che fuori …”

Baru’ ‘ no, neanche fuori”

Miriana ” ohhh mi toccava essere sensitiva”

Ma sensitiva cosa che stavi rimandando jessica in piscina ad aspettare il bacio di Baru’#GFvip — Gloria Iacopino (@IacopinoGloria) February 27, 2022