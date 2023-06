Barù e Jessica si sono frequentati di nascosto? Lui svela la verità

Qualche giorno fa nel fantastico mondo delle pagine gossippare è emerso un gossip su Barù e Jessica Selassié che io ho volutamente omesso perché palesemente surreale. Nel dettaglio la gola profonda avrebbe confessato che i due si sarebbero frequentati per circa un mese al termine del Grande Fratello Vip, incontrandosi di nascosto e portando avanti una storia segreta.

“Lei andava da lui, lui andava da lei, ultima lite a novembre scorso poi la chiusura definitiva“. Insomma, i Jerù sarebbero esistiti davvero dopo il Grande Fratello Vip.

Il gossip ovviamente si è esteso a macchia d’olio ed è arrivato alle orecchie anche di Barù che proprio oggi, su Twitter, ha chiesto di mandare in pensione l’hashtag dedicato alla coppia perché “non ha mai avuto senso“.

Nel dettaglio lo chef ha scritto: “Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un po’ fastidio. Non vorrei c@gare dove mangio (come dicono a Oxford) ma ormai…. Grazie“. Una palese risposta al gossip: i Jerù NON sono mai esistiti al di fuori della Casa di Cinecittà.

Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un po’ fastidio. Non vorrei cagare dove mangio (come dicono a Oxford) ma ormai…. Grazie ❤️ — Baru (@barulino) June 11, 2023

Ovviamente chiedere di “mandare a dormire” un hashtag è una richiesta un po’ stupida, le persone sono libere di twittare cosa vogliono e credere a ciò che gli pare, anche a fantomatiche coppie e ship surreali. It’s internet, baby.

Barù, lo scorso novembre l’ultimo sfogo contro i fan dei Jerù

“C’è gente che addirittura segue i miei amici, gli manda i messaggi e gli rompono i c****i! Vi sembra una roba giusta?” – le sue parole – “Anche basta, è una cosa che non è mai esistita, ho sempre detto ‘no grazie non voglio farne parte’. Se mi supportate e supportate l’altra persona singolarmente va benissimo. Ma basta andare avanti con questa cosa. Siete stalking, non state bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”