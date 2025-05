Barù e Jessica Selassié, nuove rivelazioni: la storia e il blocco

Ben prima dei Shailenzo e dei Perletti, c’erano i Jerù, la coppia nata al Grande Fratello Vip 6 tra Jessica Selassié e Barù. Negli anni, i fan hanno visto come una follia l’affetto tra i due, dato che Jessica non ha mai confermato la relazione e Barù ha addirittura negato che ci fosse mai stato qualcosa. Ha affermato: “Basta con questo hashtag Jerù, non ha senso né ora né mai. Questo hashtag è triste e lo associo a persone visionarie.” Ha chiesto di smettere di utilizzarlo, esprimendo il desiderio di avere una vita privata sana.

Tuttavia, le fan non erano semplici illuse, poiché a gennaio Jessica ha rivelato che ci fosse stata effettivamente una relazione: “Non mi sono inventata niente. È finita perché lui non voleva una storia stabile.” Questa dichiarazione ha fatto gioire le fan, che da tempo attendevano una conferma.

In un’intervista con Gabriele Parpiglia e Giorgia Semeraro, Clarissa Selassié ha confermato la relazione tra Barù e Jessica, aggiungendo che Barù ha bloccato all’improvviso lei e le sue sorelle: “Non è andata come si dice. Ci ha bloccate senza senso. Spero sia felice della sua scelta. Posso confermare che è esistita qualcosa tra Jessica e lui.” Questo ha ulteriormente alimentato le discussioni sui Jerù, i cui momenti speciali rimangono privati tra di loro.

Il buzz attorno a questa coppia continua, con i fan che rimangono affettuosi e nostalgici raccontando la loro storia unica.