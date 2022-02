Barù e Delia Duran si sono dati un bacio.

Sembra incredibile, ma nonostante quella Casa sia piena di microfoni e telecamera il video del loro intrecciarsi di lingue non esiste, dato che in quel momento la regia stava inquadrando un ballo fra Gianluca e Soleil. E’ proprio Gianluca, infatti, a rivelare a Soleil che in quel preciso istante Barù e Delia si stavano baciando.

“Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero [una prova fatta fare dal Grande Fratello Vip, ndr] si è baciato!”.

Soleil, che non ha assistito alla scena, ha risposto: “Non è vero, non ci posso credere”, salvo poi prendere da parte Delia Duran per chiederle spiegazioni in merito.

Barù e Delia, il bacio c’è stato: “Stiamo giocando”

La pantera sud americana ha confermato tutto ammettendo però che si è trattato di un gioco “lui ama giocare è un grande giocatore così ho giocato anche io”. Quando Soleil le ha suggerito di non andare oltre perché una terza persona potrebbe rimanerci male [Jessica, ndr], la Duran l’ha tranquillizzata. “Amore ma stiamo giocando, lui sta facendo questi giochi ed io ci gioco..”. Le due hanno poi parlato in spagnolo per non farsi capire, ma il succo del discorso è piuttosto chiaro.

Fateci vedere questo bacio! Io così ora:

Io non mi capacito come sia la casa con più telecamere del mondo ma noi non vediamo mai un cazzo #jeru #gfvip pic.twitter.com/vHQwKuwUvK — Babi (@RebeccaPalla) February 5, 2022

Quello che ci sarebbe stato fra Delia e Barù sarebbe stato semplicemente un game. Un bacio artistico, per restare in tema. Come la prenderà Alex Belli?