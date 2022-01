Nessuna squalifica per i concorrenti del GF Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha rimproverato Katia Ricciarelli e Lulù Selassié per alcune uscite infelici, ma ha anche spiegato come mai non prenderà provvedimenti più seri nei loro confronti. Nemmeno le frasi pesanti del soprano le costeranno l’uscita dalla casa del GF Vip e questa decisione ha spiazzato Barù. Il nipote di Costantino Della Gherardesca subito dopo la puntata ha espresso la sua perplessità in merito alle parole del conduttore.

“Non capisco molto quello che è successo. Dai non è una giustificazione l’età. Perché non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fatto fuori dal programma. A me non verrebbe mai da dire queste cose qui. Sono frasi brutte!”.

BARÙ DICE CHE LE USCITE RAZZISTE DI KATIA SONO STATE PERDONATE SOLO PERCHÉ È IN ITALIA, MA SE FOSSE STATA IN AMERICA ALLA PRIMA FRASE RAZZISTA TUTTA LA SUA VITA SAREBBE GIÀ STATA CENSURATA. ALTRO CHE SOPRANA… #gfvip pic.twitter.com/Ak4gQ4FESo — Beautiful Mind (@ilbeautifulmind) January 8, 2022

Barù: “Nessuna storia con Jessica per clip in puntata”.

Il nuovo gieffino qualche giorno fa ha detto: “In confessionale vogliono che tr**bi con qualcuna. Però questo non succederà fidatevi“. E Barù è tornato ad esprimere questo concetto anche ieri notte durante una chiacchierata con Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

“Io storie d’amore al GF Vip? Ma anche no, non c’è nessuna che mi piace. Jessica? Ma cosa dite? Non è vero nulla che ha l’umorismo inglese come il mio. Nemmeno capisce le mie battute. Lei è tanto brava e dolce, ma no nessuna relazione. E non credo che sia acida o cattiva, è bravissima, ma non è la donna per me semplicemente. Vi assicuro che non inizierò nessuna storia d’amore con nessuno qui dentro specialmente per mezza clip tanto credo che le do le clip se voglio!” Però non avrete finte storie per della visibilità”.

E che il nobile possa regalarci clip e dinamiche anche senza storie è vero. Proprio oggi infatti il gieffino ha infastidito Katia Ricciarelli, che ha iniziato a lanciargli frecciatine: “Lui è entrato che non parlava mai e adesso sta parlando troppo“.

Katia: “adesso Barù parla anche troppo” TI RODE EH che ha sentito tutte le tue cessate e si è dissociato.#jerù #gfvip pic.twitter.com/mIs9EmO3c7 — Heaven is a place on earth 👀 (@Heavenisaplace7) January 8, 2022