Barù contro alcune fanpage dei Jerù: “Stalking, non state bene, ridicoli! Non è mai esistita!”

Barù è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e nonostante l’arrivo di nuovi vipponi il suo fandom di coppia con Jessica Selassié, i Jerù, tutt’ora esistono.

Questo però non piacerebbe granché all’imprenditore dato che su Instagram ha sbottato proprio contro alcune fanpage che come nome avevano “Jerù”.

“Basta chiudi il tuo account, ormai con questi nomi non se ne può più. Basta. Siete ridicoli! Seguimi pure, ma cambia nome, avete rotto. […] Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Il tuo nome, il tuo account.. Ridicoli”.

Lo sfogo di Barù ha poi continuato:

“C’è gente che addirittura segue i miei amici, gli manda i messaggi e gli rompono i c****i! Vi sembra una roba giusta? Anche basta, è una cosa che non è mai esistita, ho sempre detto ‘no grazie non voglio farne parte’. Se mi supportate e supportate l’altra persona singolarmente va benissimo. Ma basta andare avanti con questa cosa. Siete stalking, non state bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”

Prendere le distanze da un fandom che shippa una coppia che materialmente non è mai esistita è giusto, dire che non ne ha mai voluto far parte è scorretto e falso. Era lui che chiamava Jessica “mia fidanzata” durante le dirette su Mediaset Infinity, come era lui a farsi foto con la maglietta con scritto ‘Jerù’. Insomma…

Qui si capiva che non era mai esistita infatti !#jerupic.twitter.com/6codAR6mPp — Laly Piaghetta✨ (BESTIES ERA 👫🏻) (@Laly_91_) November 25, 2022