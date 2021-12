Oltre ad Alessandro Basciano, la scorsa settimana al GF Vip è entrato anche Barù. Il vero nome della new entry è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, un discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia. Di lui sappiamo poco, non ha rilasciato molte interviste e non frequenta spesso i salotti e gli show televisivi, è stato qualche volta da Barbara d’Urso ed ha partecipato a Cuochi e Fiamme.

Fin dal primo giorno del nipote di Costantino Della Gherardesca al GF Vip ci siamo accorti tutti che è un po’ la pecora nera della casa. Schietto, ruvido e incurante delle telecamere, Gherardo ha già conquistato il pubblico per essersi distinto dal resto dei ‘vipponi’.

Ieri sera il nuovo gieffino ha anche fatto una confessione leggera (e ironica?) sulla sua vita privata. Nathaly Caldonazzo se n’è uscita con una frase fatta un po’ triste: “Gli uomini stanno passando all’altra sponda“. Barù le ha risposto di getto: “Infatti io sono fluido. Prendo quello che viene. Se sono serio? No nel senso che mi piace l’anima delle persone“. Gherardo ha poi aggiunto che con gli uomini ha soltanto un problemino…

Nathaly: “Gli uomini stanno passando all’altra sponda”

Barù: “Io sono fluido…prendo quello che viene”

Nathaly: “Davvero?”

Barù: “No…mi piace l’anima delle persone ma avrei il problema con l’uccello”

Nathaly: “Non ti piace?”

Barù: No…ma il mio si”#gfvip pic.twitter.com/CoAIRaGiXh — Il Tuttologo (@NLutto) December 23, 2021

Baru: “mi faccio le canne da quando c’ho 20 anni e ti pensi che non so girare un po’ di riso” MORTA⚰️#gfvip pic.twitter.com/kgq0SovwaO — sel & gf ❤️‍🔥 (@mariposa_gomez) December 21, 2021

CHE VOGLIA DI FUMARE CANNE INSIEME A BARÙ #GFvip pic.twitter.com/yRM8FwwZp3 — Cristian 🎄| (taylor’s version) (@mariahsbubble) December 22, 2021

Barù “fluido” anche in cucina.

Non soltanto in amore, Barù pare sia “fluido” anche in cucina. In un’intervista rilasciata a Valentina Gluten Free il nobile ha rivelato che mangia tutto e che cucinare è come fare l’amore.