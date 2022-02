Al Grande Fratello Vip gli autori hanno fatto sentire ai vipponi le canzoni del Festival di Sanremo e se alcuni hanno apprezzato (fra tutti Lulù, felicissima del duetto fra Mahmood e Blanco), altri no. In cima alla lista dei detrattori c’è senza dubbio Barù che ha definito le canzoni sanremesi da “fucilata nei C”.

A letto con Jessica Selassié intenta a farsi le unghie, Barù ha esordito: “Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei C. Mamma mia, mi sono svegliato… ma di chi era la prima canzone?“. Ottenuta la risposta “Noemi“, il gieffino ha chiuso: “Le devono tagliare le corde vocali!“.

Il fatto è stato raccontato alla stessa Noemi che ha replicato su Instagram taggando proprio il Grande Fratello. “Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?“.

Questo di Barù è solo il suo ennesimo scivolone. Troppo politicamente (s)corretto per un reality del genere? Nel dubbio vi invito a vedere il video di Ti Amo Non Lo So Dire. #FreePromo per Noemi, se lo merita.



Noemi | Ti Amo Non Lo So Dire

Forse mi calmerò

Come l’acqua del mare

Mi riconoscerò

Se cambierò parere

Ho sbagliato a parlarti scusami perché

Sono quella stronza che non cambierà per te

Ti ricordi di me

Le notti a camminare

Un po’ stanchi e felici

Sulle strade romane

Forse avrei dovuto solo chiedermi se c’è

Una strada dove continuare senza te

So che è un po’ da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c’è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla Luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire

Non mi nasconderò

Neanche dal temporale

Quando mi chiederai

“Come stai amore?”

È tempo di decidere

Ma ho bisogno di tempo per me

Non mi sentirò colpevole

Di accettare i miei difetti

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla Luna

Ma ti amo ti amo ti amo

So che è un po’ da stupidi

Fare finta di niente perché

Ad aspettare dei miracoli

Ci togliamo i secondi e non c’è

Più cura per riprenderli

Preferisco galleggiare

Sopra i miei pericoli

Con la testa verso il sole

Perché ti amo non lo so dire

Scusa se

Non ho niente da perdere

Più mi guardi e più credo che

La parola sia l’unico proiettile

A dividere

Questo nodo tra me e te

È sempre più difficile

Ma se ci penso un attimo

Eeeh eeh

Non ho paura

Di sentirmi vuota dentro un mare

Di parole perse sul fondale

Servirà un po’ di fortuna

Per capire meglio noi chi siamo

Posso andare sulla Luna

Ma ti amo ti amo ti amo

Non lo so dire