Barù oggi pomeriggio è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove ha potuto commentare la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

“Ho accettato il Grande Fratello per i soldi, mi hanno pagato, poi c’erano di mezzo le vacanze di Natale ed io odio il Natale e fare i regali di Natale. Lì mi pagavano e risparmiavo pure sui regali. E poi va beh, come sfida per me stesso. Io abituato alla natura là era tutto finto, pure l’erba. Ogni tanto nascevano delle erbacce che io strappavo ed annusavo. Non rifarei il Grande Fratello una seconda volta, sono un po’ matto ma non fino a questo punto. Ci sono rimasto tre mesi, basta”.

Parlando di amore, Barù ha confessato che nel suo futuro si immagina padre: “Mi piacerebbe diventare padre ma al momento non c’è una donna“. Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto di Jessica Selassié, lui ha risposto:

“Non ho mai avuto un’ideale di una donna, come non l’ho di un vino. La donna deve essere simpatica, mi deve far ridere e deve essere intelligente. Cosa provo per Jessica? Lei è fantastica, è una di quelle donne che fanno ridere ed è intelligente. C’è una grande amicizia, è una persona bella e pura. Non c’è stato niente di fisico fra noi, non potevamo lì dentro e non volevo. Ci sono stati dei piccoli bacini. Ma niente di che. Ero attratto da lei, è bella. Lei innamorata di me? Non credo, non ci conosciamo. Dovremmo conoscerci fuori le telecamere. Mi piacerebbe continuare la mia amicizia con lei, ma non sono innamorato”.

Infine, ai Jerù ha lanciato un messaggio:

“Ai Jerù vorrei dire di stare tranquilli, di darci i nostri spazi e credo che adesso non sia il momento – per nessuno di noi due – per iniziare qualcosa. Ad oggi non voglio avere nessuna storia romantica con nessuna. Io e Jessica siamo amici. La cotta per me credo che le sia passata”.

Non credo che a Jessica Selassié la cotta sia già passata, ma Barù ha ragione: ora che è uscita ha già una fila di ammiratori.