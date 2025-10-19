Bartender di Stile all’Emporio Armani Caffè Milano

13.8 C
Titolo lavoro: Bartender – Emporio Armani Caffè & Ristorante Milano

Azienda: Giorgio Armani

Descrizione lavoro:
Emporio Armani Caffè & Ristorante è in cerca di un/una bartender con l’obiettivo di mantenere elevati standard di servizio. Le principali responsabilità includono la preparazione e il servizio di bevande, la gestione delle forniture e la cura del bancone. Si richiede un’esperienza pregressa nel settore, ottime capacità relazionali e una conoscenza approfondita di cocktail e vini. I candidati selezionati avranno l’opportunità di lavorare in un ambiente prestigioso, con possibilità di crescita professionale e formazione continua.

Località: Italia

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:46:43 GMT

