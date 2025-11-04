12.8 C
Bartender Cercasi per Emporio Armani Caffè e Ristorante Milano – Unisciti a un’Icona del Lusso!

Titolo lavoro: Bartender – Emporio Armani Caffè & Ristorante Milano

Azienda: Giorgio Armani

Descrizione lavoro:
Emporio Armani Caffè & Ristorante cerca un/a Bartender responsabile della preparazione e servizio di bevande, mantenendo elevati standard di qualità. Il candidato ideale deve avere esperienza nel settore, conoscenze di mixology e ottime capacità relazionali. È richiesta anche la capacità di lavorare in team e gestire situazioni di alta pressione. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di formazione e un ambiente di lavoro dinamico nel prestigioso marchio Emporio Armani.

Località: Italia

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 01:27:55 GMT

