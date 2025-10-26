Bartender a Roma con opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: BARTENDER



Azienda: Job Italia



Descrizione lavoro:

Per un’importante azienda alberghiera multinazionale, si cerca un bartender esperto con ottime competenze nel mixology e un forte orientamento al servizio clienti. Le responsabilità includono la preparazione di cocktail e bevande, la gestione del bar e il mantenimento degli standard di igiene e sicurezza. Sono richieste precedenti esperienze nel settore, capacità di lavorare in team e flessibilità negli orari. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di formazione, un ambiente di lavoro dinamico e possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda.



Località: Milano



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 05:02:02 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!