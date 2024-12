Barry Keoghan disattiva Instagram: “Non riesco a sopportare queste cattiverie”

Barry Keoghan ha disattivato il suo profilo Instagram dopo essere stato accusato di aver tradito Sabrina Carpenter, sua ex fidanzata con cui ha avuto una relazione durata un anno. La rottura è stata fonte di speculazioni e non è stata commentata né da Keoghan né dalla Carpenter. Secondo quanto riportato da People, le voci sulla loro separazione sarebbero collegate a una presunta infedeltà da parte di Barry, il quale sarebbe stato coinvolto con Breckie Hill, una star di TikTok. Quest’ultima ha alimentato i rumor condividendo notizie sulla situazione su piattaforme social, il che ha infastidito Keoghan.

In un tweet, l’attore ha confermato di aver disattivato il suo account Instagram, esprimendo la sua frustrazione per le cattiverie che ha dovuto affrontare online. Ha dichiarato: “Posso solo sedermi e sopportare”, aggiungendo che il suo nome è stato trattato in modi che solitamente non affronta. Ha scioccato i fan affermando di non poter tollerare oltre le menzogne, l’odio e i commenti degradanti sul suo aspetto, il suo carattere e la sua capacità di essere padre. Ha espresso la sua determinazione a non lasciare che queste offese lo distraggano dalla sua famiglia e dal suo lavoro.

Keoghan ha sottolineato l’impegno verso suo figlio, affermando: “Ogni giorno lavoro sempre di più per essere la persona più sana e più forte per mio figlio.” Ha ribadito il desiderio di dare al suo bambino tutte le opportunità di apprendere e crescere, affermando il bisogno che il figlio possa ammirarlo e avere fiducia in lui. Ha chiesto il rispetto da parte di tutti in questa situazione, sia per lui che per Sabrina.

La notizia del presunto tradimento oltretutto non è stata presa bene dai fan di Sabrina Carpenter, che sono molto devoti alla cantante. Le conseguenze dell’episodio hanno portato Barry a prendere una decisione drastica per proteggere la sua salute mentale e il suo legame con la famiglia, sottolineando l’importanza di rimanere concentrato sulle cose davvero significative della vita.