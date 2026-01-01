9.9 C
Barriere coralline in pericolo: riscaldamento globale

Da stranotizie
Un nuovo studio condotto nell’Atlantico occidentale rivela che la maggior parte delle barriere coralline smetterà presto di crescere e potrebbe iniziare a erodersi se il riscaldamento globale raggiungerà i 2°C. Un team internazionale, guidato da scienziati dell’Università di Exeter, ha valutato 400 siti di barriera corallina in Florida, Messico e Bonaire, e ha previsto che oltre il 70% delle barriere coralline della regione smetterà di crescere entro il 2040 e oltre il 99% lo farà entro il 2100 se il riscaldamento raggiungerà i 2°C o più rispetto ai livelli preindustriali.

Il cambiamento climatico, insieme ad altri problemi come il deterioramento della qualità dell’acqua, riduce la crescita complessiva della barriera corallina uccidendo i coralli e influenzando i tassi di crescita delle colonie. Il team ha analizzato barriere coralline fossili provenienti da tutta la regione tropicale dell’Atlantico occidentale per comprendere meglio come i tassi di crescita variano a seconda dei tipi di corallo presenti.

I dati ecologici provenienti da oltre 400 siti di barriere coralline moderne nella regione sono stati utilizzati per calcolare gli attuali tassi di crescita e per esplorare come si modificheranno in base ai futuri cambiamenti climatici. La crescita della barriera corallina è fortemente influenzata dalla quantità e dal tipo di corallo vivo presente. La profondità dell’acqua aumenterà di circa 0,7 m se l’aumento della temperatura globale supererà i 2°C, e fino a 1,2 m con tassi di riscaldamento più elevati.

Diversi fattori, tra cui epidemie e fenomeni di “sbiancamento” causati dalle alte temperature, hanno modificato la composizione di molte barriere impoverendo le specie chiave che le costituiscono. Il cambiamento climatico sta accelerando il declino dell’abbondanza e della diversità dei coralli nelle barriere coralline atlantiche, peggiorando le conseguenze ecologiche e socioeconomiche a cascata della loro perdita. Una strategia per invertire le perdite e favorire la crescita della barriera corallina è il ripristino dei coralli.

