Barriera di ostriche nel Regno Unito

L’Europa sta per vedere la rinascita del suo più grande reef di ostriche, che verrà creato al largo della costa di Norfolk. Questo progetto di conservazione porterà quattro milioni di ostriche native sul fondale marino, con l’obiettivo di rivitalizzare un ecosistema marino a lungo perduto.

Il progetto prevede la collocazione di 40.000 strutture in argilla, chiamate “reef madri”, sul fondale marino, ciascuna delle quali sarà seminata con centinaia di ostriche juvenile che cresceranno in adulte, creando un sistema di reef interconnessi lungo la costa del Mare del Nord. Quando mature, queste barriere coralline filtreranno milioni di litri di acqua di mare ogni giorno, rimuovendo inquinanti e fornendo una casa per una vita marina diversificata.

In passato, le barriere di ostriche coprivano oltre un milione di ettari della costa europea, ma la sovrapesca, le malattie e l’inquinamento le hanno portate quasi all’estinzione nell’ultimo secolo. La loro scomparsa ha comportato non solo la perdita di una specie, ma la scomparsa di un intero ecosistema. I ricercatori ritengono che il ripristino di queste barriere sia fondamentale per avere mari più sani e coste più resilienti.

Il progetto della Norfolk, guidato da Oyster Heaven con il supporto dell’impresa locale di acquacoltura Norfolk Seaweed, dovrebbe anche portare benefici per le persone. Le barriere di ostriche su questa scala possono creare punti di svolta, riportando la biodiversità a un livello che non si vedeva da tempo. Le acque più limpide e la maggiore biodiversità possono rafforzare le piccole pescherie, mentre le barriere di ostriche viventi aiutano a bloccare il carbonio e a proteggere le aree costiere dalle tempeste.