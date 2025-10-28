Barmbrack irlandese: un dolce tradizionale per Halloween

Il Barmbrack è un dolce tradizionale irlandese, tipico di Halloween, che unisce la dolcezza del pane e la semplicità della torta. Negli ultimi tempi, ha riconquistato popolarità grazie a Graham Herterich, un panettiere appassionato di questa specialità, che ha aggiornato la ricetta nel suo libro “Traditional Irish Baking with Modern Twists”.

Il nome “brack” deriva dalla parola irlandese “brea”, che significa “macchiato”, in riferimento alla frutta secca presente nell’impasto. La ricetta di Herterich è in gran parte tradizionale: prevede farina bianca forte, zucchero semolato, burro, lievito secco, spezie, un pizzico di sale, acqua, latte, uovo e frutta secca. Per rifinirlo, spennella la superficie con marmellata per conferirgli una lucentezza appetitosa.

La tradizione vuole anche che nel barmbrack si nascondano piccoli oggetti simbolici, come anelli e monete. Trovare un anello, per esempio, è considerato un segnale di matrimonio imminente.

Ingredienti necessari per preparare il Barmbrack per 10-12 persone includono: 500 g di farina bianca forte, 60 g di zucchero, 30 g di burro, 7 g di lievito secco, spezie miste, sale, 150 ml di latte e acqua intiepiditi, 1 uovo e 400 g di frutta secca, oltre a marmellata per spennellare.

Per la preparazione, imburra uno stampo rotondo e mescola tutti gli ingredienti nella planetaria, impastando fino a ottenere un composto liscio. Dopo aver aggiunto la frutta secca, lascia lievitare per un’ora. Cuoci in forno a 180 °C per 45-50 minuti.

Una variante popolare del barmbrack è il tea brack, che si prepara facendo ammorbidire la frutta secca in tè, rinunciando a latte e acqua.