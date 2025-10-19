Barman/Sommelier Cercasi per Enoteca Esclusiva ai Navigli di Milano

Titolo lavoro: Enoteca sui Navigli a Milano cerca Barman/Sommelier



Azienda: flor |



Descrizione lavoro:

Un’enoteca situata sui Navigli di Milano è alla ricerca di un barman/sommelier da inserire nel proprio team con un contratto part-time. Tra le responsabilità principali vi sono la preparazione di cocktail e la consulenza al cliente sui vini. È richiesta una solida esperienza nel settore e competenze specifiche nella miscelazione e nella sommelierie. L’offerta prevede una retribuzione iniziale di 1.200 euro mensili, commisurata all’esperienza, insieme a vantaggi legati alla professione.



Località: Milano



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 04:02:38 GMT

