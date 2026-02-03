13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Attualità

Barletta: Industrie e AIA, Grimaldi chiede chiarimenti

La tutela ambientale e la trasparenza amministrativa sono questioni prioritarie per il territorio di Barletta. Ruggiero Grimaldi, vicepresidente vicario del Consiglio comunale e segretario provinciale della Lega, sottolinea la necessità di affrontare con serietà e dati oggettivi il funzionamento degli impianti industriali, evitando polemiche non costruttive.

Procedimenti per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per aziende come Buzzi e Timac sono stati avviati. Tuttavia, dagli atti emerge che alcuni di questi procedimenti risultano ancora in una fase iniziale, senza la convocazione della necessaria Conferenza dei Servizi per le verifiche tecniche. Grimaldi chiede quindi alla Provincia BAT, ente competente per le AIA, di comunicare con chiarezza lo stato effettivo delle pratiche, le tempistiche attese e le attività istruttorie in corso.

Garantire un equilibrio tra ambiente, salute e produzione è possibile solo con procedimenti completi, controlli rigorosi e informazioni pubbliche. Il politico ribadisce che il Comune di Barletta non è l’ente titolare del rilascio delle AIA ed è corretto che ogni livello istituzionale agisca nell’ambito delle proprie precise competenze e responsabilità.

