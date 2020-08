È nata il 5 luglio all’ospedale Dimiccoli di Barletta, e dopo quasi 50 giorni è ancora lì. La bambina è stata abbandonata da sua madre, e dalla sua nascita si occupano di lei medici e infermieri del reparto di Pediatria e neonatologia dell’ospedale. La storia è stata raccontata dalla “Gazzetta del Mezzogiorno”, che ricostruisce l’accaduto: la madre non l’ha riconosciuta, non l’ha tenuta con sé a causa di motivi legati alla sua esistenza e al suo precario stato di salute. E sua figlia, che ha quasi compiuto due mesi di vita, è ancora lì dove è nata.

“Sta bene ed è continuamente monitorata e controllata nel reparto di Neonatologia e Pediatria – fa sapere Alessandro Delle Donne, direttore generale dell’Asl Bat (Barletta-Andria-Trani) – è protetta da cure amorevoli e solidarietà. Ci stiamo prendendo cura di lei, in attesa che si esprima il tribunale dei Minori, con l’augurio che il suo futuro possa essere più roseo”. Alla piccola non mancano attenzioni e cura, una dottoressa ha comprato per lei vestitini, body, magliette e calzini.

A livello giuridico è stato nominato un tutore, e l’obiettivo dovrebbe essere favorire la sua adozione. Ne dà conferma Ludovico Abbaticchio, garante dei diritti del minore della Regione Puglia: “La bambina sta bene nonostante la sua triste vicenda. Vive in una struttura adeguata con il massimo delle cure. Ho interpellato anche il tribunale dei Minori, che ha già provveduto a nominare un tutore per tutto quello che attiene alla sfera giuridica della fattispecie”.

Quale sarà il suo futuro? Con le sue parole, Abbaticchio traccia la strada: “Quello che sta a monte e a valle dell’affido e dell’adozione afferisce ad ambiti umani e sociali di prima importanza. È un gesto d’amore da compiere con grande consapevolezza e attenzione. Non ho dubbi che i tempi per la conclusione di questa vicenda saranno velocizzati al massimo nonostante la complessità del caso”.