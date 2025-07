Offerta di Lavoro: Baristi per Resorts in Sardegna

Unisciti a Noi per la Stagione Estiva 2025!

Resort Club Esse è alla ricerca di baristi talentuosi per ampliare il nostro team nei meravigliosi resorts situati in Sardegna. Questa è un’opportunità unica per lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, immerso nella bellezza naturale della Sardegna.

Responsabilità:

Gestire la caffetteria e offrire un servizio eccellente agli ospiti.

Preparare cocktail semplici seguendo gli standard di qualità stabiliti.

Collaborare con il team per garantire un’esperienza memorabile agli ospiti.

Requisiti:

Esperienza pregressa nel settore della ristorazione, preferibilmente come barista.

Conoscenza delle tecniche di preparazione di caffè e cocktail.

Ottime capacità comunicative e relazionali.

Capacità di lavorare in team e sotto pressione.

Se sei appassionato di mixology e desideri far parte di un team dedicato all’eccellenza nel servizio, candidati subito!

Invia il tuo CV e una lettera di presentazione all’indirizzo specificato. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza lavorativa indimenticabile nella bellissima Sardegna!