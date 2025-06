Baristi per la Nuova Apertura a Belluno!

Offerta di Lavoro: Baristi e Camerieri per Nuova Apertura a Belluno!

Sei un appassionato del settore della ristorazione? Vuoi far parte di un team dinamico e contribuire a un progetto entusiasmante in una location incantevole? Stiamo cercando Baristi e Camerieri per la nostra nuova apertura a Belluno!

Requisiti principali:

Esperienza pregressa nel ruolo

Abilità comunicative e attitudine al lavoro di squadra

Spirito accogliente e sorriso contagioso

Flessibilità negli orari di lavoro

Se desideri unirti a noi in questa avventura e offrire un servizio di qualità, inviaci la tua candidatura! Non perdere l’occasione di metterti in gioco in un ambiente stimolante e innovativo.

Candidati ora!