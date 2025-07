Offerta di Lavoro: Barista per Ristorante in Centro a Lecce

Sei un appassionato di caffè e hai esperienza nel settore? Un ristorante prestigioso nel centro storico di Lecce, parte del circuito Restworld, è alla ricerca di un Barista esperto.

Requisiti:

Esperienza di 1-2 anni nel ruolo

Conoscenza della strumentazione da bar

Abilità nella montatura del latte

Attitudine al lavoro di squadra e alla gestione della clientela

Responsabilità:

Preparazione di caffè e bevande

Servizio al bancone e assistenza ai clienti

Mantenimento della pulizia e dell’organizzazione del bar

Se hai le competenze richieste e desideri far parte di un team dinamico in un ambiente stimolante, inviaci subito la tua candidatura! Unisciti a noi e porta la tua passione per il caffè al livello successivo!