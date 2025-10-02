17.6 C
Barista per Museo: Unisciti a un Team Creativo a [Località]

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

“Offerta di Lavoro: Barista per Museo – Unisciti al Nostro Team!”

Azienda: Direzione Lavoro Group

Località: Roma

Data di pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 07:58:53 GMT

Descrizione del lavoro:
La risorsa selezionata sarà responsabile della preparazione e servizio di colazioni, inclusi caffè e cappuccini, e garantirà un’accoglienza cordiale ai visitatori. È richiesta esperienza pregressa nel settore della ristorazione, abilità di lavoro in team e ottime doti relazionali. I candidati ideali devono possedere una buona conoscenza delle bevande calde e tecniche di preparazione. Tra i vantaggi offerti, vi sono opportunità di formazione e un ambiente di lavoro stimolante all’interno di una struttura culturale.

