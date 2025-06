Offerta di Lavoro: Barista / Kellner (m/w/d) – Terenten

Posizione: Barista / Kellner

Tipologia: Vollzeit (Tempo pieno)

Luogo: Terenten

Disponibilità: Immediata

Descrizione del Ruolo:

Se sei appassionato del profumo di caffè fresco e ami l’energia di un servizio serale vivace, questa è l’opportunità che fa per te! Unisciti al nostro team e contribuisci a creare un’esperienza memorabile per i nostri ospiti.

Chi Siamo:

Siamo un rinomato ristorante con un ambiente accogliente, dove il servizio eccellente e la qualità dei prodotti sono la nostra priorità.

Requisiti Principali:

Esperienza pregressa nel settore della ristorazione, preferibilmente come Barista o Kellner.

Passione per il servizio al cliente e attenzione ai dettagli.

Capacità di lavorare in team e in un ambiente dinamico.

Ottima conoscenza della lingua tedesca (altri idiomi sono un plus).

Cosa Offriamo:

Un ambiente di lavoro stimolante e amichevole.

Opportunità di crescita e formazione professionale.

Retribuzione competitiva.

Invito a Candidarsi:

Se sei pronto per una nuova avventura e desideri far parte del nostro team, inviaci il tuo CV a [[email protected]]. Non vediamo l’ora di conoscerti!