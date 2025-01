Barista in coma a Padova dopo l’aggressione di due ubriachi

Un barista di Selvazzano Dentro, provincia di Padova, è attualmente in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito brutalmente. L’aggressione è avvenuta il 12 gennaio presso un bar in Piazza di Tencarola, dove la vittima, Ken Ye, un giovane di 27 anni conosciuto come Marco, è stato picchiato quasi a morte per aver rifiutato di servire alcol a due fratelli moldavi visibilmente ubriachi. Al momento, Marco è in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova.

I due aggressori, un uomo di 32 anni e uno di 42 anni, residenti a Chioggia, avevano iniziato a bere nel pomeriggio. Verso le 20, dopo aver insistito per ulteriori bevande e ottenuto un rifiuto, hanno afferrato Marco e lo hanno trascinato all’interno del locale. Il 32enne ha colpito violentemente il barista, facendolo cadere e sbattere la testa. Quando il padre di Marco è arrivato nel bar per difenderlo, si è scatenato un parapiglia: inizialmente il 42enne ha cercato di separare i litiganti, ma è poi tornato a colpire Marco con un pugno.

Dopo l’aggressione, i due fratelli sono fuggiti, ma il più giovane è tornato sul posto per provocare nuovamente Marco ed è stato arrestato dai carabinieri la stessa sera. Il secondo fratello è stato arrestato qualche giorno dopo, il 14 gennaio, quando si è presentato presso una stazione di servizio di Battaglia Terme. Entrambi sono accusati di lesioni gravissime.

Il sindaco di Selvazzano Dentro, Claudio Piron, ha espresso solidarietà alla vittima, sottolineando che Marco, noto per la sua gentilezza e dedizione al lavoro, ha agito responsabilmente rifiutando di servire alcolici a due persone già in evidente stato di alterazione. Il sindaco ha augurato a Marco una pronta guarigione e ha assicurato il sostegno della comunità alla sua famiglia. L’episodio solleva preoccupazioni su violenze simili; un evento analogo è accaduto a Napoli, dove un barista era stato accoltellato per aver negato a qualcuno l’uso del bagno.