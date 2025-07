Offerta di Lavoro: Barista e Cameriere/a

Siamo alla ricerca di giovani talenti per unirsi al nostro team in un bar di successo, attivo da quasi due anni. Se hai passione per il settore della ristorazione e desideri lavorare in un ambiente dinamico, questa è l’opportunità che fa per te!

Mansioni:

Accoglienza dei clienti con cortesia e professionalità

Servizio al bancone e ai tavoli

Presa in carico delle ordinazioni

Preparazione di caffè, cappuccini e altre bevande

Requisiti:

Disponibilità a lavorare la sera e nei weekend

Attitudine al lavoro di squadra e capacità di relazionarsi con il pubblico

Esperienza pregressa nel settore è un plus, ma non è fondamentale

Se sei motivato e desideri far parte di un team entusiasta, inviaci la tua candidatura! Ti aspettiamo per condividere questa avventura insieme!