Barista/Banconista Cercasi: Unisciti al Nostro Team a Milano e Porta la Tua Passione per il Caffè!

Titolo lavoro: BARISTA | BANCONISTA



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

Orienta SpA – Società Benefit sta cercando un barista banconista per un’importante azienda a Venezia-Mestre, con responsabilità che includono la preparazione e la somministrazione di bevande, la gestione delle operazioni di cassa e un ottimo servizio alla clientela. I candidati ideali devono avere una formazione pregressa nel settore della ristorazione o esperienza nel ruolo di barista. Tra i vantaggi offerti, si evidenziano opportunità di crescita professionale all’interno di un ambiente dinamico e stimolante.



Località: Padova



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:56:55 GMT

