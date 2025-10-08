12.8 C
Barista/Banconista Cercasi: Unisciti al Nostro Team a Milano e Porta la Tua Passione per il Caffè!

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: BARISTA | BANCONISTA

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
Orienta SpA – Società Benefit sta cercando un barista banconista per un’importante azienda a Venezia-Mestre, con responsabilità che includono la preparazione e la somministrazione di bevande, la gestione delle operazioni di cassa e un ottimo servizio alla clientela. I candidati ideali devono avere una formazione pregressa nel settore della ristorazione o esperienza nel ruolo di barista. Tra i vantaggi offerti, si evidenziano opportunità di crescita professionale all’interno di un ambiente dinamico e stimolante.

Località: Padova

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:56:55 GMT

