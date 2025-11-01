Barista a Milano con orari flessibili e ottimi guadagni

Titolo lavoro: Barista



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

Orienta Spa, filiale di Aversa, sta cercando un barista per un’azienda cliente. Le principali responsabilità includono la preparazione di bevande, la gestione del servizio ai tavoli e l’interazione con i clienti. È richiesta un’esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo, oltre a una particolare attenzione al servizio e alla soddisfazione del cliente. Tra i vantaggi offerti sono inclusi un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.



Località: Teverola, Caserta



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:42:19 GMT

