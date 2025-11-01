19.2 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Lavoro

Barista a Milano con orari flessibili e ottimi guadagni

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Barista

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
Orienta Spa, filiale di Aversa, sta cercando un barista per un’azienda cliente. Le principali responsabilità includono la preparazione di bevande, la gestione del servizio ai tavoli e l’interazione con i clienti. È richiesta un’esperienza pregressa di almeno un anno nel ruolo, oltre a una particolare attenzione al servizio e alla soddisfazione del cliente. Tra i vantaggi offerti sono inclusi un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.

Località: Teverola, Caserta

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:42:19 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Juventus senza Yildiz e Kelly: Spalletti inizia la sfida
Articolo successivo
Ninja SL300EU: Friggitrice Verticale 7.6L, 6 Funzioni, Salva Spazio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.