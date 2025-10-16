Barista a Milano con opportunità di crescita professionale

Titolo lavoro: BARISTA | ADDETTO AL BANCO



Azienda: Orienta



Descrizione lavoro:

Orienta SpA – Società Benefit cerca un Barista/Addetto al Banco per una posizione importante. Il candidato ideale deve avere una buona conoscenza della lingua inglese e dimostrare flessibilità negli orari di lavoro. Le responsabilità includono la gestione del servizio al banco e la preparazione di bevande. È fondamentale avere capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team. L’azienda offre un ambiente dinamico e opportunità di crescita professionale.



Località: Milano



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:56:54 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!