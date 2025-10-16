21.3 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Lavoro

Barista a Milano con opportunità di crescita professionale

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: BARISTA | ADDETTO AL BANCO

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
Orienta SpA – Società Benefit cerca un Barista/Addetto al Banco per una posizione importante. Il candidato ideale deve avere una buona conoscenza della lingua inglese e dimostrare flessibilità negli orari di lavoro. Le responsabilità includono la gestione del servizio al banco e la preparazione di bevande. È fondamentale avere capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team. L’azienda offre un ambiente dinamico e opportunità di crescita professionale.

Località: Milano

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 07:56:54 GMT

