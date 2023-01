Barillari: "Lollo fotografa? Appassionata ma meglio come scultrice"

“La Lollo era unica come attrice; ma era molto brava anche come fotografa, anche se forse come scultrice era meglio… Diciamo che era una fotografa appassionata e che anziché perdere tempo a innaffiare i fiori nella sua villa all’Appia Antica preferiva pubblicare i libri con le sue foto”. E’ una promozione a metà, quella di Rino Barillari, intervistato dall’AdnKronos sulle qualità di Gina Lollobrigida come fotografa.

“Mi chiedeva spesso di rivelarle qualche segreto del mestiere – confessa Barillari – come riuscissi a fare certe foto: io le rispondevo che qualcosa potevo dirgliela ma senza esagerare. E poi, se le diventavo troppo amico, non avrei potuto farle certe foto da ‘scoop’ che altri avrebbero fatto al posto mio”. A tal proposito, Barillari riferisce che “qualche volta l’ho rispettata nel fare o non fare certe foto, altre volte no e ha prevalso il mestiere sull’amicizia…”.

Sottolinea lo storico fotografo: “Abbiamo comunque perso una donna davvero grande, un personaggio conosciuto in tutto il mondo che ha rappresentato la bellezza ‘made in Italy’ più di Sophia Loren che era una bellezza più ‘hollywoodiana’. Tutti hanno perso la testa per lei, dai capi di Stato fino a mio padre…”, chiosa Rino Barillari.

(di Enzo Bonaiuto)