Il Gruppo Barilla ha dato vita con il proprio brand Mulino Bianco al progetto Il Mulino delle Api, pensato per il territorio italiano e ideato per offrire un rifugio alle api solitarie e agli altri insetti impollinatori, oggi a rischio sopravvivenza a causa del cambiamento climatico, di pratiche agricole intensive e della crescente urbanizzazione.

Il Mulino delle Api è l’iniziativa dedicata alla salvaguardia degli insetti impollinatori e prevede l’installazione nella sede di Pedrignano (Parma) di un apiario che ospita 600mila esemplari.

Inoltre, prossimità dei campi di grano tenero del progetto Carta del Mulino sono stati installati circa 300 mulini delle api, delle vere e proprie casette dove i preziosi insetti impollinatori possono nidificare e riprodursi.

Sul sito del progetto già oggi è possibile accedere ad una mappa con la geolocalizzazione di ogni Mulino delle Api, e di ognuno è possibile vederne la fotografia e l’esatta ubicazione.

Ma l’iniziativa è in crescita e in divenire: entro la fine del 2022 si prevede che i rifugi arriveranno ad essere presenti in prossimità di circa 600 campi di grano tenero.

In ogni campo della Carta del Mulino, ricorda l’azienda, il 3% della superficie viene riservato ai fiori, in miscele utili a favorire la proliferazione degli insetti impollinatori. Il totale delle aree convertite a fiore grazie al disciplinare è pari a 1.800 campi di calcio.

Queste vere e proprie “casette” rappresentano un luogo sicuro dove api selvatiche e farfalle possono riprodursi e nutrirsi, riprendendo il proprio viaggio secondo i ritmi e i tempi dettati dalla natura.

Un’iniziativa a tutela di questi preziosi insetti impollinatori: secondo la Federazione Apicoltori Italiani dal 1980 al 2010 la popolazione mondiale di api si è quasi dimezzata (-40%).

L’impegno per le api prosegue anche a favore delle api da miele. Presso il comprensorio di Pedrignano (Parma), dove ha sede lo stabilimento Barilla, è stato installato un apiario da 10 arnie che ospita circa 600.000 api. Queste sono in grado, ogni giorno, di deporre 20.000 uova, impollinare 2 milioni di fiori, coprendo una superficie di 3.000 ettari.

Infine, per sensibilizzare le persone sul ruolo fondamentale degli impollinatori, Mulino Bianco ha inoltre lanciato il Gioco delle Api, un videogame sviluppato per far conoscere a grandi e piccoli il ruolo e l’importanza di questi insetti. Lanciato nella Giornata Mondiale delle Api, lo scorso 20 maggio, il gioco ha già fatto imparare e divertire 500.000 persone, totalizzando 4 milioni di livelli giocati.