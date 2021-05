E’ nata dalla denuncia della sorella di una tossicodipendente l’inchiesta che ha fatto scoprire l’esistenza di un bazar della droga, in una palazzina di via Caldarola nel quartiere Japigia di Bari, dove i consumatori andavano a rifornirsi da ogni parte della città. Nell’enclave del clan Palermiti era stato creato un mercato con un giro d’affari da un milione di euro, gestito da affiliati al potente boss Eugenio Palermiti e con un esercito di spacciatori, che vendevano nell’edificio controllato da vedette su ogni lato.

In carcere sono finite 20 persone, 14 ai domiciliari a una è stato imposto l’obbligo di firma, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. A capo del sodalizio Giuseppe e Angelo Martiradonna e Michele Bellantuono, al loro seguito uomini e donne, la maggior parte residenti nella stessa palazzina L, che nascondevano la droga nei tombini, nei vani ascensore, nelle intercapedini e nelle campagne circostanti.

La droga veniva acquistata da più canali fuori provincia, sia da gruppi criminali di Bisceglie che da albanesi, poi transitava in un casolare di Mola di Bari, nel quale veniva confezionata e dove i carabinieri sono riusciti a piazzare delle microspie per seguire in diretta le attività. I clienti erano centinaia, di ogni estrazione sociale, e una ventina di loro, ascoltati dagli inquirenti, hanno collaborato con le indagini.

Fondamentali anche gli aiuti dei collaboratori di giustizia, in primis quello di Domenico Milella, ex braccio destro del boss Palermiti, il quale – hanno ricordato i pm Ettore Cardinali, Fabio Buquicchio e Federico Perrone Capano – “sta fornendo un contributo fondamentale alla ricostruzione di una serie di fenomeni criminali di Japigia”. Ulteriormente importante, soprattutto per il suo significato simbolico, la testimonianza della sorella di una donna “che stava consumando nella droga la sua vita e tutti i suoi guadagni” come ha spiegato il coordinatore della Dda, Francesco Giannella.

Alla sua denuncia sono seguite indagini, poi la richiesta di custodia cautelare (“effettuata durante il primo lockdown, inaugurando un nuovo sistema di lavoro” hanno ricordato i pm) e quindi gli arresti, “che devono dimostrare ai cittadini che non sono soli di fronte a fenomeni che hanno effetti devastanti, come il traffico di stupefacenti” ha aggiunto il procuratore vicario Roberto Rossi.

Il problema – evidenziato dal comandante dei carabinieri, generale Fabio Cairo – “è che a Bari non esistono zone franche”, anche se all’iperattivismo dei clan corrisponde un impegno altrettanto intenso delle forze dell’ordine, “che controllano e monitorano tutti i quartieri”. Nel caso specifico, sono stati documentati 25mila episodi di spaccio, ricostruita un’organizzazione che riusciva a stipendiare i trasportatori “500 euro a viaggetto” e gli spacciatori circa 300 euro a settimana. Verificato che, anche nel caso di questo gruppo, vigeva l’abitudine del clan di fornire assistenza legale ai sodali, in caso di arresto o problemi giudiziari, e che alcune persone, arrestate in passato, una volta scarcerate figuravano come assunte da alcune ditte del territorio ma in realtà “non avevano lavorato un solo giorno, dedicandosi anima e corpo al mestiere, estremamente remunerativo, di trafficanti di droga”, come ha sottolineato la Dda.