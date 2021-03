Ore passate in corridoio, in attesa del proprio turno, insieme con altri 40 pazienti oncologici. Il signor Giovanni ha subito un intervento chirurgico, e aveva raggiunto l’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per la medicazione programmata. Ma quello che ha trovato davanti a sé l’ha indignato, tanto da scrivere una lettera a Repubblica, che ha inviato anche ai vertici dell’ente.

“Convocati per le medicazioni in seguito a mastectomia radicale, i pazienti oncologici vengono abbandonati per ore in un corridoio, privo di ricambio d’aria. In altra piccola stanza, altrettanto gremita, un sistema di chiamata irrazionale visibile attraverso un display incontrollabile da chi è costretto a sostare in corridoio. Un altoparlante gracchiante e incomprensibile non fornisce molto aiuto a chi aspetta”. Il signor Giovanni ha 73 anni, è stato operato ed è reduce da una mastectomia totale. È un paziente fragile a causa delle condizioni di salute, di quelli che avrebbero già dovuto ricevere il vaccino anti Covid-19. Invece si preoccupa, perché trovarsi in un corridoio d’ospedale con altre 40 persone in attesa come lui non può che allarmarlo, dato che si è ancora in piena pandemia.

“Ho aspettato due ore e mezza al terzo piano, ala centrale”, dice, riferendosi all’area degli ambulatori della chirurgia plastica. Sarà obbligato a tornarci per una nuova medicazione, ma ha paura. “Siamo pazienti fragilissimi e veniamo esposti a un rischio troppo alto – continua l’uomo – Eppure con i sistemi odierni ci si potrebbe organizzare, dando appuntamento a poche persone alla volta”.

Al signor Giovanni, e agli altri che come lui sono costretti ad andare in ospedale, rispondono dall’Istituto Tumori: “Sono in corso verifiche sulla segnalazione, atteso che nella sala d’attesa al terzo piano afferiscono diversi ambulatori: ginecologia, senologia, chirurgia plastica, oncologia interventistica. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria l’Istituto ha adottato tutte le disposizioni anticontagio previste dalla normativa nazionale e regionale: pretriage per tutti, regole rigidissime per l’accesso degli accompagnatori, indicazioni stringenti sulla capienza delle sale d’attesa, limitazioni dei posti a sedere, cogenti norme di comportamento per il personale sanitario”.

Eppure non basta, secondo quanto denunciato dal signor Giovanni: “Ulteriori restrizioni e una generale riorganizzazione degli spazi, delle agende e degli orari di visita stanno per essere approvate dal neocommissario straordinario Alessandro Delle Donne“, continuano dall’ospedale oncologico. Una cosa, intanto, tengono a precisare: “Nemmeno nei momenti più difficili di questo anno lunghissimo è stata anche solo presa in considerazione la possibilità di cancellare, ridurre o fermare le prestazioni oncologiche”.

Con l’arrivo del commissario Delle Donne è stato inoltre istituito un team multidisciplinare antiCovid, cui parteciperanno medici di diverse specialità per monitorare i processi e i percorsi assistenziali e organizzativi; a esso il compito di verificare anche il rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali.