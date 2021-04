Un signore di mezz’età entra in uno dei tre stanzoni, poggia su una pietra l’involucro della siringa, si infila l’ago nel braccio e va via, in bicicletta. Non è tarda notte, ma mezzogiorno. E non è una zona disabitata di periferia, ma pieno centro di Bari. Ci troviamo nell’ex Caserma Rossani dove, da una parte, si sta per inaugurare il grande parco e si lavora alla riqualificazione degli edifici. E dall’altro, una delle strutture è tappa fissa di chi fa uso di droghe.

Alcune delle siringhe a terra

Non è un edificio isolato, all’interno del complesso. Si trova, infatti, proprio accanto all’ingresso del parcheggio “Rossani” gestito dall’Amtab. Basta superare la sbarra d’accesso da corso Benedetto Croce, poi il gabbiotto per le informazioni, e svoltare subito a sinistra. Ci si trova davanti alla prima area di sosta, con un edificio (più piccolo di quelli circostanti) sulla sinistra delimitato da pannelli. L’area dovrebbe essere interdetta, ma accedervi è tutt’altro che complicato: il pannello divisorio è stato squarciato e chiunque potrebbe potenzialmente entrare.

L’esterno dell’edificio

Quello che ci si trova davanti, varcando la soglia, è difficile da descrivere. Perché, sul pavimento, è stato abbandonato ogni tipo di rifiuto, e l’elenco sarebbe interminabile. Quello che colpisce maggiormente, però, sono le decine e decine di siringhe sparse dappertutto, tra pezzi di cemento e bottiglie di birra: bisogna sempre camminare a testa bassa, per evitare di schiacciare le siringhe e infilzarsi con un ago scoperto. Nell’area c’è anche una montagna di brick di vino lasciati lì dopo essere stati consumati. Poi, si può entrare anche in due dei tre stanzoni che compongono l’edificio: in uno, c’è un buco centrale e tutt’attorno centinaia di vestiti abbandonati. Nel secondo, il pavimento è ricoperto da siringhe, involucri, scatole di medicinali e carte. I contenitori delle ultime due siringhe utilizzate dal signore andato via in bicicletta sono poggiate su un masso. Agli angoli della stanza, ci sono pure altri cumuli di rifiuti, difficili da catalogare: molte bottiglie di plastica, qualche vestito, diverse buste.

La montagna di brick

È possibile anche percorrere il perimetro dell’edificio – stando sempre ben attenti a dove si mettono i piedi – e arrivare nella parte posteriore, quella più vicina alla strada, dove il muro è annerito a causa dei fuochi che vengono accesi. Perché gli edifici (pure altri dell’ex caserma) sono anche occupati da senzatetto che, da anni, lì vanno a trovare riparo. Lì dove le condizioni igieniche sono disastrose. E infatti sono diversi i bivacchi e le coperte he si incontrano camminando.

Chi fa uso di droga entra ed esce dal parcheggio. L’immobile è potenzialmente accessibile a chiunque. Potenzialmente, anche a qualche ragazzino che per curiosità potrebbe entrare nel parcheggio e infilarsi nel grande buco ricavato nella recinzione, e sempre per curiosità, prendere in mano una siringa. La zona è tutt’altro che sicura e, a breve, accanto, sarà aperto un parco nel quale scorazzeranno bambini, famiglie e ragazzi. Tra l’altro, la casermetta non fa per ora parte degli edifici compresi nell’area che sarà riqualificata per ospitare la futura sede dell’Accademia delle belle arti, e che ora è oggetto di pulizia. Rischia, dunque, di finire a lungo nel dimenticatoio, almeno fino a quando non sarà completato il restyling della restante parte.

Gli involucri e le siringhe abbandonate

Il fenomeno del consumo di droga al suo interno è noto anche ai residenti. Si segnalano pure bagordi nell’area adiacente, una specie di piazza all’aperto. Però, a parte quello che si riesce a intravedere dalle finestre che affacciano sull’ex caserma, si tratta di un mondo parallelo molto poco conosciuto, nello specifico. “Devo confermare, da casa mia vedo qualche volta qualcuno che si buca”, racconta un residente, che vuole rimanere anonimo per paura di ritorsioni, perché “c’è un brutto giro”.

Le altre siringhe a terra

“Anche alla luce del sole mi è capitato di vederli. A occhi e croce, questo movimento l’ho notato da circa un anno: c’è stato un certo degrado con l’avvio del lockdown. Anche perché stando maggiormente bloccato a casa, avevo più occasione di notare. C’era un movimento continuo, si vedevano persone che arrivavano a orari stabiliti, sempre le stesse: lasciavano le biciclette e rimanevano lì. Non un mare di persone, ma si notava il fenomeno, una novità rispetto alla situazione precedente, anche se ora si è un po’ più tranquillizzato. Prima mi piaceva avventurarmi e vedere, ma ormai è diventato un territorio inaccessibile. Non è più il caso”.

