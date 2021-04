Strisciuglio è un brand. Un clan mafioso che opera come un franchising “attraente e coinvolgente “, soprattutto per i molti ragazzi della strada, giovanissimi e spesso minorenni, che “non sanno resistere al fascino della malavita e che vedono l’appartenenza mafiosa come una straordinaria occasione di riscatto esistenziale”.

Gli ultimi cinque anni nella scalata al potere del più feroce gruppo criminale in città sono messi nero su bianco nelle 1.599 pagine che compongono l’ordinanza di custodia cautelare che all’alba di lunedì 26 aprile ha portato in carcere 96 capi e affiliati (53 dei quali già da tempo detenuti) e altre tre persone agli arresti domiciliari.

Se ne racconta la storia attraverso sei operazioni dell’Antimafia che hanno sgominato nel tempo di volta in volta i vertici del clan. Fino alla nuova generazione di boss, quei giovanissimi, come Ivan Caldarola, figlio di Lorenzo, di cui negli atti si evidenzia la “incontenibile volontà omicida”. Quello del clan Strisciuglio nel quartiere Libertà, secondo gli inquirenti, è “un modello di mafia popolare”, dove non vi è grande spazio – come avviene invece per i Parisi a Japigia o i Capriati a Bari vecchia – per le gerarchie familiari, affinché “tutti possono scalare la gerarchia mafiosa del clan se dimostrano di essere capaci di ogni tipo di violenza in nome dell’organizzazione. una mafia che fa della ferocia ostentata e della violenza eclatante il suo sigillo identitario” . Dispone di arsenali, come hanno documentato le indagini di Squadra mobile e carabinieri, e “killer spietati pronti a seminare il terrore”.

I controlli di carabinieri e polizia

Nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Giannella con i pm Lidia Giorgio e Marco D’Agostino, della Dda, e la supervisione del procuratore Roberto Rossi, sono indagati complessivamente in 147, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, armi, estorsioni a commercianti e imprenditori, lesioni, minacce e rissa.

L’indagine ha ricostruito, anche grazie alle dichiarazioni di 21 collaboratori di giustizia, le attività illecite del clan tra il 2015 e l’attualità per il controllo del territorio nei quartieri baresi Libertà, San Paolo, San Pio-Enziteto, Santo Spirito e San Girolamo e nei comuni di Palo del Colle e Conversano, documentando riti di affiliazione, conflitti con altri gruppi criminali, pestaggi per punire sodali infedeli, cattivi pagatori o risolvere questioni sentimentali.

A capo dell’organizzazione, secondo gli inquirenti, ci sono i pluripregiudicati Vito Valentino e Lorenzo Caldarola, in carcere con i figli Francesco e Ivan. Fra gli episodi raccontati c’è un tentativo di intimidazione alla famiglia di un pentito della provincia. Davanti alla porta di casa erano stati lasciati 600 grammi di tritolo. Notando fumare quello che sembrava un cumulo di spazzatura, una vicina lo ha spento con un secchio d’acqua disinnescando la miccia. Ma ci sono anche aggressioni con mazze da baseball per donne contese, lettere dal carcere con ordini di uccidere ex sodali ritenuti traditori, droga e telefonini fatti entrare nelle celle con fionde, droni e anche nelle confezioni di cioccolatini.

“Punto di snodo fondamentale nelle dinamiche associative nel territorio barese” è una rissa nel carcere di Bari risalente al gennaio 2016, dopo la rottura dell’alleanza tra i clan Strisciuglio e Misceo: 41 appartenenti alle due fazioni rivali si affrontarono con lamette e taglierini e rimasero feriti anche alcuni agenti di Polizia penitenziaria. Gli stessi agenti penitenziari che poi hanno aiutato gli inquirenti a ricostruire il fatto e anche, a Bari come a Lecce, a ritrovare decine di telefoni cellulari illecitamente introdotti in carcere per far comunicare i mafiosi con l’esterno.

“Oggi Bari è più libera e può guardare con più fiducia al futuro”, ha commentato il sindaco Antonio Decaro. E lo stesso procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho ha parlato di “guerra aperta dello Stato contro la criminalità”. E ancora: “Vogliamo restituire alla città e al quartiere la Libertà di cui porta il nome: libertà dall’oppressione mafiosa e dal condizionamento della criminalità”. ha detto Giannella. Ma la repressione, secondo il sostituto Giuseppe Gatti, della Dna, “è soltanto il primo passo: è giunto il momento che tutti insieme riempiamo gli spazi sottratti dall’egemonia mafiosa, curando fragilità e vulnerabilità sociali e offrendo un modello di vita fondato sui valori di libertà, uguaglianza e solidarietà, che sono il più importante patrimonio educativo della nostra stupenda Carta costituzionale”.