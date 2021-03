Beni per 2,2 milioni di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza alla società Heintzmann, dichiarata fallita, e a tre ex amministratori, indagati per frode fiscale. Il sequestro è stato disposto dalla gip di Bari Antonella Cafagna, su richiesta del pm Giuseppe Dentamaro, sulla scorta delle indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria.

Se la cifra di 2,2 milioni non dovesse risultare nella disponibilità della società, la giudice ha disposto che venga sequestrata la stessa cifra a tre ex amministratori: Nicola Massara (47enne di Bari), Emanuele Marretta (48enne di Palo del Colle) e Paul Meraner (65 anni di Bolzano). Le indagini hanno portato alla luce un giro di fatture false, emesse da una società di Bari e una di Milano in favore della Heintzmann. L’obiettivo – secondo il pm – era frodare il fisco tramite dichiarazioni fraudolente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.