Attualità

Bari punta alla vittoria: sfida importante contro il Cesena

Da stranotizie
Il Cesena si presenta come una squadra solida e con una chiara identità, avviando il campionato in modo molto positivo. Fabio Caserta, allenatore del Bari, ha parlato della prossima partita contro i romagnoli, in programma per domani alle 15 al San Nicola.

Caserta ha sottolineato l’importanza di ritrovare la lucidità, in particolare nella fase di possesso palla, che ha contraddistinto le prime gare della squadra. Ha anche affermato che non intende commentare le contestazioni da parte dei tifosi, mettendo l’accento sul fatto che il massimo impegno in campo è fondamentale. La priorità è riportare entusiasmo attraverso buone prestazioni e risultati, che finora non sono stati all’altezza delle aspettative.

Il tecnico ha menzionato l’intensità del lavoro svolto nella settimana, senza interruzioni dovute alle gare infrasettimanali. Ha riconosciuto le capacità dell’allenatore del Cesena, Mignani, evidenziando il suo percorso significativo, partito da Bari, proseguito a Palermo e ora al Cesena.

Per la formazione che affronterà il Cesena, Caserta dovrà valutare le condizioni di alcuni giocatori, tra cui Meroni e Kassama.

