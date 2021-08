Dal Policlinico di Bari lo definiscono un “intervento record”. Una donna di 58 anni ha subito un’operazione d’urgenza, durata più di sei ore, nella quale l’équipe dell’unità operativa di Ginecologia e ostetricia ha rimosso una cisti ovarica di oltre 30 chili.

La donna, affetta da obesità e broncopatia cronica, era stata trasferita lo scorso 11 agosto dall’ospedale Perrino di Brindisi al Policlinico barese. La cisti era cresciuta sulle pareti dell’ovaio sino a raggiungere un diametro di 47 centimetri e un contenuto di circa 27 litri. E il peso sulla parete addominale rendeva anche difficoltosa la respirazione. Così i medici, dopo attente analisi e valutazioni, hanno deciso di operare la paziente il 13 agosto scorso.

L’equipe era formata dal professor Luca Maria Schonauer, specialista in ginecologia, dal dottor Giuseppe Muzzupapa e dal dottor Nico Picardi. L’anestesia è stata eseguita da Katarzyna Trojanowska, specialista in anestesia e rianimazione, e dalla collega Eva Moretti.

“È stato un intervento abbastanza lungo perché abbiamo prima dovuto svuotare la cisti che, per le grandi dimensioni, non era manipolabile e successivamente scollarla dal peritoneo”, racconta Schonauer. Ora la donna sta bene ed è sotto osservazione in reparto.

“Un caso clinico difficile capitato in giornate particolari, alla vigilia di Ferragosto, quando parte del personale era in ferie – aggiunge la dottoressa Trojanowska – ci siamo adoperati tutti nel migliore dei modi senza badare a ferie e turni: è stato un lavoro di squadra eccezionale”.